Авторизация LDAP Active Directory в OwnCloud 10.0.2

Описано как сделать авторизацию в Owncloud через учётные записи Active Directory.
Есть ряд полезных моментов, которые нужно знать.
Перейти в Market, раздел Integration и скачать LDAP user and group backend
*пользователи у меня хранятся не в стандартном контейнере Users, а в отдельном BASIC_USERS
*LDAP запрос по пользователям прост, выбираем в списке user
*LDAP запрос который укажет Owncloud где в AD искать пользователей, которым можно авторизоваться в сервисе. В данном случае я указал, что заходить в систему можно пользователям из группы Domain Users (чтобы получить правильный адрес объекта группы Domain Users в AD, Зайдите в свойства группы в раздел Атрибуты. Также не забыть в оснастке Active Directory отметить View - Advanced Features.)
(&(|(objectclass=organizationalPerson))(|(samaccountname=%uid)(|(memberOf=CN=Domain Users,CN=Users,DC=river,DC=ru))))
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